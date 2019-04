Mike Horn multiplie les exploits avec ses excursions à travers le monde. Des aventures dont il a besoin pour se sentir vivant, comme il l'a expliqué sur le plateau de «Quotidien» le mercredi 3 avril 2019. Le Suisse de 52 ans était présent pour fêter ses «20 ans d'expédition». Il a parlé des ses futures conférences à Paris, de sa soif de découverte ainsi que de la mort de son épouse Cathy.

Cela fait maintenant quatre ans que cette dernière est décédée d'un cancer du sein. Une épreuve qui semblait insurmontable pour l'homme que rien n'arrête d'ordinaire. Comme il l'a expliqué à Yann Barthès, c'est grâce aux dernières paroles de son épouse que l'aventurier a fait le choix de ne pas arrêter de vivre.

Après avoir expliqué que lorsqu'il était petit, son père lui avait raconté que l'on vivait 30 000 jours en moyenne dans une vie (si l'on vit jusqu'à 82 ans), il a déclaré: « 30 000 jours, c'est très peu. On ne peut pas perdre un de ces jours. Il faut vivre à fond et faire les choses que l'on a envie de faire aujourd'hui car demain, c'est presque déjà trop tard.»

«Je ne pouvais pas vivre sans ell»e

Et d'ajouter: «J'ai perdu ma femme qui était l'amour de ma vie il y a quatre ans. Elle a eu un cancer. C'est elle qui me soutenait, qui était derrière moi. Elle était l'ancre de ma vie. Elle avait 52 ans et elle n'a même pas eu ces 30 000 jours à vivre. Et quand elle s'est rapprochée de la mort, je lui ai dit que je ne voulais plus vivre car je ne pouvais pas vivre sans elle.»

Mais au moment où Mike Horn envisageait le pire, c'est Cathy qui lui a demandé de s'accrocher: «Elle m'a regardé et m'a dit que je ne devais pas mourir pour elle... mais que je devais vivre pour elle.» L'explorateur a tenu son engagement et, par la même occasion, lui a offert une ultime et magnifique preuve d'amour. (Le Matin)