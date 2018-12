La rumeur courait depuis quelques jours, le couple l'a désormais confirmé! Après la publication de photos de ce qui avait tout l'air d'une cérémonie de mariage sur le compte Instagram de leur ami Conrad Jack Carr, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont finalement officialisé mercredi 26 décembre leur mariage en postant sur leurs comptes respectifs des photos des festivités.

Une robe signée Vivienne Westwood

On peut voir la chanteuse de 26 ans enlacer et embrasser son mari. Elle a notamment écrit en légende: «23/12/18», «Dix ans plus tard» ou «C'est probablement notre millionième baiser». La célébration s'est déroulée dimanche 23 décembre dans leur propriété de Franklin, dans le Tennessee, près de dix ans après leur rencontre.

La chanteuse américaine a ensuite publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on la voit se déhancher dans sa robe blanche signée Vivienne Westwood. Félicitations!

(Le Matin)