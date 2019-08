Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont annoncé leur séparation le week-end dernier, sept mois après leur mariage. Et lundi, la chanteuse publiait une photo d’elle devant le micro d’un studio d’enregistrement sans donner plus de détails.

On a aujourd'hui la réponse, puisqu'elle vient de mettre en ligne un nouveau titre intitulé «Slide Away». Elle y aborde le thème de la rupture et engage celui qui partageait sa vie à passer à autre chose. «Nous n’avons plus 17 ans / Je ne suis plus celle que j’étais, chante-t-elle, sachant qu’ils se sont rencontrés sur le tournage de «The Last Song» en 2010. Tu dis que tout a changé / Tu as raison, nous avons grandi maintenant.»

Par ailleurs, Miley Cyrus semble donner raison à certaines rumeurs qui veulent que Liam Hemsworth consomme beaucoup d’alcool et de médicaments. «Je veux ma maison dans les collines / Je ne veux pas du whisky et des pilules / Alors vas-tu filer / Retourner dans l’océan / Je retournerai sous les lumières de la ville», chante-t-elle également.