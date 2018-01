Miley Cyrus a fait preuve d'une grande générosité. La chanteuse américaine est venue en aide à Janice Freeman, une candidate qui faisait partie de son équipe dans la treizième saison de «The Voice».

«Elle nous a trouvé un logement temporaire jusqu'à ce que l'on trouve un toit permanent, payé la caution et couvert six mois de loyer pour que je puisse me remettre sur pied!», a expliqué Janice sur Twitter.

Et d'ajouter: «Miley, tu es l'une de mes meilleures amies et avec ce que tu as fait pour moi et ma famille, je prie Dieu pour qu'il te donne ce que tu désires.»

La femme a également signifié sa reconnaissance au travers d'une courte vidéo postée sur Instagram. C'est avec grande émotion qu'elle a lâchée: «Miley, tu es comme ma meilleure amie, et je te défendrai jusqu'à la fin.»

Thank you ALL but she found us placement until we found permanent housing, gave me the deposit, covered me for 6 months so I can get on my feet! @MileyCyrus you are one of my closest friends and what you did for me and my family Im praying GOD gives you the desire of your heart!