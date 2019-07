Durant notre rendez-vous exclusif, Millie Bobby Brown nous a assuré qu'elle ne veut pas devenir une super-héroine dans l'univers des «Avengers» ou dans un prochain film Marvel. Et qu'elle compte bien être présente jusqu'à l'ultime épisode de «Stranger Things» dans son rôle d'Eleven.

Est-ce que vous pensiez en tournant la première saison de «Stranger Things» que vous iriez jusqu'à la saison 3 et probablement 4 et 5 ?

Je savais surtout que nous en ferions davantage.

Qu'est-ce qui vous a surpris dans l'évolution d'Eleven, la fille que vous incarnez?

J'aime me laisser surprendre d'une saison sur l'autre sans chercher à trop poser de questions. Eleven a commencé comme une fille tellement mystérieuse que c'est cool de la voir comme une véritable adolescente avec ses problèmes de cœur dans la saison 3.

J'ai demandé aux frères Duffer, les créateurs de la série, s'ils avaient peur de vous perdre bientôt au profit des studios Marvel par exemple. Ils m'ont répondu non car Millie est sous contrat avec nous jusqu'à la saison 5.

Non, je n'ai aucun contrat avec Marvel et je ne compte pas partir avec Marvel Studios. Netflix est ma maison et cela le restera.

J'admire aussi votre travail avec les Nations Unis (dont elle est la plus jeune ambassadrice de bonne volonté). Est-ce parfois difficile de prendre la parole pour défendre des causes qui vous tiennent à cœur (la protection de l'enfance)?

Non je ne peux pas avoir peur de m'exprimer. Ma mère ne dit toujours, cela n'est pas en se cachant derrière ton oreiller que les horreurs cessent. Pour moi, c'est donc important de ne pas me cacher. Si je peux aider à changer les mentalités d'une manière ou d'autre, je veux participer.

Terminons avec une question sur la série. Qu'est-ce que les fans peuvent attendre des épisodes inédits?

Un été peut tout changer, c'est tout ce que je dirais.

Avez-vous déjà vécu un été qui a changé votre vie ?

Non mais je pense que beaucoup de choses dans ma vie vont changer durant cet été.