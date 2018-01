L’actrice de 50 ans est l’une des premières à avoir accusé Harvey Weinstein d’agressions sexuelles. Nous l’avons rencontré à Los Angeles alors que Mira Sorvino prépare son retour à la télévision dans une nouvelle série: «Condor». Un remake du film de Sydney Pollack de 1975, «Les trois jours du Condor».

Rose McGowan nous disait il y a quelques jours qu’elle n’avait aucun problème à attaquer Hollywood et qu’elle ne voulait plus jamais redevenir actrice. Est-ce votre cas ?

Certainement pas. Je ne sais pas si je pourrais faire un autre métier car je pense que la comédie est toute ma vie, professionnellement parlant. Je me suis longtemps posé la question avant de publier le premier article où je dénonçais Harvey Weinstein. Est-ce que l’on voudrait encore de moi à Hollywood après la publication de ma confession ?

Est-ce pour cela que vous avez hésité autant d’années ?

Je ne suis pas millionnaire et j’ai besoin de travailler pour payer mes factures comme tout le monde. La veille de la publication du premier article, à l’automne dernier, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je me répétais constamment: «Que vas-tu faire si tu n’as plus de jobs?» Je me suis dit que j’irais poursuivre mon travail avec les Nations Unies et m’impliquer encore davantage dans les maltraitances faites aux enfants à travers le monde.

Vous parlez couramment français. Est-ce que vous auriez accepté un poste aux Nations Unies, à Genève ?

Mon raisonnement n’a pas été aussi loin, heureusement d’ailleurs. Je ne suis venue qu’une seule fois à Genève, il y a des années. J’adorerais venir parler aux Nations Unies, mais aussi y rencontrer des délégations de plusieurs pays. On parle beaucoup de harcèlement et des conditions des femmes, mais je me suis toujours battue pour les enfants qui sont exploités comme des esclaves.

Vous avez quatre enfants. Suivront-ils les pas de votre famille d’artistes puisque votre grand-mère était pianiste et votre père acteur ?

Je ne le souhaite pas, mais ils décideront par eux-mêmes. Ils connaissent déjà les difficultés liées à ce métier puisque leur père, Christopher Backus, est aussi comédien. Nous habitons New York et ma seule priorité, pour être honnête, est d’offrir à nos enfants une jeunesse loin des tracas (ndlr: Mattea, 13 ans, Johnny, 11 ans, Holden, 8 ans, et Lucia, 5 ans). Je veux être optimiste, surtout pour ma fille aînée, qui entre dans l’adolescence.

Est-ce vos enfants qui vous ont aidée à surmonter les épreuves au fil des années ?

Mes enfants et mon mari. Nous avons la chance d’être un couple soudé, qui n’a jamais reculé devant les épreuves. Le plus difficile est toujours d’organiser nos emplois du temps lorsque je dois tourner à Toronto ou ailleurs loin de la maison pendant plusieurs semaines. Mais j’ai un système familial très fort qui m’aide.

Mercredi passé, vous avez écrit une lettre d’excuses pour la fille de Woody Allen, Dylan Farrow, alors que vous avez été la star du film «Maudite Aphrodite» en 1995. Pourquoi ?

Je me suis excusée parce que je n’avais aucune idée des abus que Dylan avait subis de la part de Woody Allen dans sa jeunesse, alors que j’ai joué sous sa direction. Je me suis exprimée sous la forme d’une lettre car je préfère écrire pour corriger, reprendre mes idées plutôt que de parler dans une interview. J’ai toujours peur de mal m’exprimer dans d’autres situations.

Le réalisateur Peter Jackson s’est excusé pour ne pas avoir voulu travailler avec vous lorsque Harvey Weinstein avait essayé de vous empêcher de tourner après avoir refusé ses avances. N’est-ce pas un peu trop tard ?

Non, je trouve que c’est noble et courageux de sa part car il n’était pas obligé de faire des excuses ou d’en parler. Je rencontre d’ailleurs énormément de gens dans le showbiz qui me soutiennent. J’ai de nombreux projets que j’espère pouvoir annoncer rapidement.

Étiez-vous au courant que votre nom était sur la liste des gens à boycotter à Hollywood ?

Oui. J’espère que tout cela est derrière nous. Je n’ai jamais voulu me plaindre car il y a beaucoup de filles qui ont connu bien pire. Et il y a des millions d’enfants qui sont abusés dans le monde sans que l’on se soucie d’eux. Moi, je ne suis pas à plaindre. Je n’ai jamais arrêté de bosser. J’ai bien sûr accepté des rôles juste pour payer mes factures, mais j’ai aussi eu la chance d’avoir des propositions intéressantes.

Est-ce que la nouvelle série «Condor» fait partie des rôles intéressants ?

Absolument. Mon personnage est un agent de la CIA qui n’existait pas dans le film de Sydney Pollack, et ce rôle prend de plus en plus d’importance au fil des 10 épisodes de la première saison. Cela parle d’un jeune agent secret qui doit prendre la fuite lorsqu’il est au cœur d’un complot. On m’a aussi offert de participer à plusieurs épisodes de «Modern Family». (Le Matin)