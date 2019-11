L’une d’entre elles succédera à la Tahitienne Vaimalama Chaves. À moins d'un mois du concours de beauté national, qui se tiendra le 14 décembre au Dôme de Marseille, TF1 a dévoilé les photos officielles des 30 candidates. Âgées de 18 à 24 ans, mesurant entre 1,70 m et 1,m86, chacune espère remporter la couronne.

Afin d'être prêtes à 100%, les participantes viennent de s'envoler direction la Polynésie Française. Elles resteront près de quinze jours dans l’archipel pour y découvrir les beautés de Papeete et de Moorea.

Un programme chargé jusqu'au jour J

Les Miss régionales y suivront aussi des cours pour apprendre à défiler, à marcher avec des talons, à prendre la pose devant un objectif, à se présenter en 30 secondes. Elles découvriront également l’art de la table. De plus, elles participeront à un dîner caritatif afin de récolter des fonds pour l’association «Les marraines», qui accueille les jeunes filles en grande souffrance ou en rupture familiale.

Ce n'est pas tout. Dès le lendemain de leur arrivée, elles défileront devant les Polynésiens et Édouard Fritch, le président de la Polynésie Française. Elles découvriront ensuite les beautés des lagons et iront à la rencontre de la faune locale. Elles flâneront aussi au marché de Papeete et s’adonneront à diverses activités culturelles. Elles ramasseront des déchets sur la plage et planteront du corail.

Un programme bien chargé!

FDA