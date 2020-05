Il y a pire que d'être coincée en Guadeloupe, au soleil. Mais, pour Miss France, cela signifie manquer tous ses engagements que demande son règne et donc de la déception.

Elue en décembre dernier, Clémence Botino était confinée depuis des semaines chez ses parents sur son île natale. «J'étais rentrée passer quelques jours en Guadeloupe avec ma famille quand l'annonce du confinement est tombée. J'ai décidé d'y rester. Je suis donc avec mon père, ma mère et mon frère. L'ambiance est sincèrement très bonne à la maison. Le confinement me permet de me reconnecter avec ma famille et ma mère est aux anges», confiait-elle à «Paris Match» il y a quelques jours.

Pas de prolongement de règne

Et même si elle a régulièrement réussi à faire monter la température avec ses photos sur son compte Instagram, elle n'attendait qu'une chose le déconfinement et le retour dans la capitale française. C'est l'annonce qu'elle a faite lundi 11 mai, en légende d'un cliché d'elle en bikini: «Cette semaine je rentre à Paris.»

Miss France 2020 aura du pain sur la planche. Il avait, un temps, été question de prolonger son règne. Mais Sylvie Tellier, directrice générale du concours, y a finalement renoncé. «La prochaine élection de Miss France 2021 n’est pas reportée, mais elle sera différente, a-t-elle assuré au «Républicain Lorrain». On fera des aménagements évidents. Les seules fois où Miss France a été annulé, c’était pendant la guerre. J’espère qu’au mois de septembre, on ne sera plus en guerre comme le dit notre président. Et si on n’est plus en guerre, il n’y a pas de raison que l’élection soit annulée.»

L. F.