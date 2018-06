La triste nouvelle a été annoncée sur Facebook par le petit-ami de Sophie Gradon: «Je n'oublierai jamais ce sourire. Je t'aime tellement bébé, tu es mon tout pour toujours», a écrit Aaron Armstrong en légende d'une photo le montrant avec la Britannique décédée à l'âge de 32 ans le 20 juin 2018.

Le corps de la brune a été retrouvé par la police à son domicile de Ponteland, un village proche de Newcastle, en Angleterre. «Il n'y a pas de circonstances suspectes autour de sa mort. Un rapport va maintenant être préparé pour le médecin légiste», a déclaré un porte-parole des forces de l'ordre au «Daily Star».

Elue Miss Grande-Bretagne en 2009, Sophie Gradon avait participé à l'émission de téléréalité «Love Island» sept ans plus tard. Elle avait marqué les esprit en formant le premier couple homosexuel dans un programme du genre en Angleterre avec Katie Salmon. Cette dernière a rendu hommage à son ex sur Twitter: «Ton sourire ne sera jamais oublié. Mes pensées vont à ta famille, tes amis et ceux qui t'aiment dans cet horrible moment».

