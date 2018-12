Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, 24 ans, a été élue Miss France 2019 samedi soir au Zénith de Lille, succédant à Maëva Coucke, du Nord-Pas-de-Calais, sous les yeux d'un jury composé, pour la première fois, exclusivement de femmes.

Félicitations à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, qui devient notre nouvelle Miss France 2019 ! ????????????#MissFrance pic.twitter.com/rdnnJRGYAo — Gossip Street (@gossipstreetoff) 15 décembre 2018

Diplômée d'un master de management en marketing, elle a devancé Miss Guadeloupe, première dauphine, Miss Franche-Comté, deuxième dauphine, et Miss Réunion et Miss Limousin, les deux dernières finalistes.

«J'étais community manager dans une salle de musculation, maintenant je suis Miss France», a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. «C'est incroyable, je suis très émue».

De «monstre» à reine de beauté

La dernière Miss Tahiti coiffée du précieux diadème était Mareva Galanter, en 1999. Vaimalama Chaves était en surpoids pendant son enfance, au point d'être traitée de «monstre», avait-t-elle confié à l'AFP. À 18 ans, celle qui mesure 1,78 m pesait plus de 80 kg. Elle en a depuis perdu 20.

Trente femmes de 18 à 24 ans prétendaient au titre, à l'occasion de la 89e cérémonie diffusée en exclusivité sur TF1 et présentée une fois de plus par Jean-Pierre Foucault. Environ 4500 personnes ont assisté à l'émission.

A égalité, jurées et téléspectateurs ont désigné les cinq finalistes, sur «la motivation, la bien séance, le savoir vivre ensemble», selon Sylvie Tellier, Miss France 2002 et directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de production audiovisuelle Endemol. Les téléspectateurs ont toutefois eu le dernier mot en désignant seuls la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.

Après une précédente édition dédiée à la cause des femmes dans le sillage du mouvement #MeToo, un jury pour la première fois 100% féminin, présidé par Line Renaud, réunissait la danseuse étoile Alice Renavand, la chanteuse Jenifer, la Miss France 2011 Laury Thilleman, la comédienne Maud Baecker, l'humoriste Claudia Tagbo et Caroline Garcia, numéro 1 féminin du tennis français.

(afp/nxp)