Le vent souffle fort sur les rives du lac Léman. En face du Grand Hotel Kempinski de Genève, on croise même quelques voitures recouvertes d'une fine couche de neige. Ce temps hivernal n'a pas du tout affecté le moral des nouveaux Miss et Mister Suisse romande 2019.

Léa Aubry et Deni Esteves ont gagné l'élection du 4 mai, qui s'est déroulée au Théâtre du Léman, à Genève. «J'ai dormi moins de 4 heures cette nuit. Nous sommes sortis en boîte pour célébrer et lorsque je suis rentrée, j'ai juste eu le temps de répondre à quelques messages, car il était déjà 4 h 30», nous explique la Jurassienne de 21 ans.

Converse à la main et chaussures à talons aux pieds, celle qui se décrit comme ouverte d'esprit et spontanée nous raconte vouloir entrer en septembre dans une Haute école spécialisée en diététique. «J'ai passé des examens au mois de mars et je vais recevoir les résultats tout prochainement.» Domiciliée avec ses parents à Develier, pas loin de Delémont, elle ne réalise pas vraiment ce qui se passe. «Je suis encore dans un rêve. Je profite de chaque instant.» Elle nous avoue avoir pensé secrètement arriver dans le trio finale, mais jamais de remporter la compétition.

Elle a commencé à un niveau régional

Quelle surprise lorsque son nom a été prononcé. Pourtant, Léa Aubry n'est pas à sa première victoire. La pétillante jeune femme avait déjà gagné l'élection de Miss Braderie, en 2018. En plus du titre, elle recevait un sésame pour participer à Miss Suisse romande 2019. «Le monde des défilés et des concours de beauté m'a toujours intéressé. C'est finalement mon entourage qui m'a poussé. J'ai préféré commencer par un niveau régional pour voir si j'avais une chance.» Et cela semble avoir bien marché.

Passionnée de mode, elle rêve de percer dans le mannequinat. Elle pratique aussi régulièrement du sport et donne des cours de «jumping fitness» dans le Jura depuis 3 mois. Elle précise qu'elle adore cuisiner. «Je raffole de la cuisine italienne et j'aime bien préparer des pâtisseries.»

L'un est en couple, l'autre célibataire

Côté cœur, la reine de beauté est célibataire depuis peu. «Je viens de sortir d'une relation de 5 ans et ne cherche personne en ce moment.» Elle précise qu'elle n'a pas forcément un style d'homme, mais que la première chose qu'elle regarde, ce sont les yeux. «De préférence bleus», sourit-elle.

Deni Esteves est quant à lui en couple depuis 7 mois. S'il n'en dira pas plus sur sa vie amoureuse, le Valaisan de 19 ans semble plus bavard sur les raisons de sa participation. «C'est un objectif que j'avais depuis 3 ans. Je n'étais absolument pas prêt à décrocher le titre, mais je me suis inscrit pour me dépasser.»

Le jeune homme, qui est vendeur en pièces détachées à Sion, s'est donné les moyens pour arriver en tête du podium. Il affirme d'ailleurs que c'est peut-être sa persévérance qui a fait la différence. «J'écoutais attentivement ce que l'on me demandait, je me dépassais physiquement, j'essayais d'être irréprochable et surtout de sourire plus», rigole-t-il.

Amoureux de sport et de photographie

Un acharnement qui se traduit aussi dans ses hobbies. Le citoyen de Conthey aime beaucoup le sport, et va en salle au moins cinq fois par semaine. «Je suis très maigre de base. J'ai frôlé l'anorexie et cela a été un électro-choc.» Depuis, il suit un régime strict pour garder la forme. Il apprécie aussi beaucoup la photo et a investi dans un appareil à 2 500 francs.

Il poste ses clichés sur Instagram où il compte presque 8000 abonnées. Des personnes de sa communauté, qu'il n'avait jamais rencontrées, sont d'ailleurs venues l'encourager le soir de la finale. «Cela m'a vraiment touché de voir tout ce monde présent. Ma sœur n'a malheureusement pas pu être là, car elle vient d'accoucher», sourit-il.

Avant de se quitter, Deni Esteves nous parle de ses objectifs professionnels. Lui aussi est un amoureux de la mode et il espère lancer bientôt sa marque de vêtements. «J'aimerais devenir rapidement indépendant financièrement, ainsi qu'avoir une liberté géographique pour voyager un maximum.» Sa plus belle aventure vient peut-être de commencer samedi dernier. (Le Matin)