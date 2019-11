Moby vient de célébrer ses 32 années de végétalisme. Pour l'occasion, le musicien a partagé sur Instagram une image de son nouveau tatouage qui comporte les mots «ANIMAL RIGHTS» couvrant entièrement ses deux bras (à voir dans notre galerie ci-dessus).

«Novembre étant le mois de mes 32 ans de véganisme, je me suis dit que je devrais me faire un tatouage (enfin, techniquement 12 tatouages) pour fêter ça, a-t-il écrit. Je suis un activiste végétalien défenseur des droits des animaux pour de nombreuses raisons, mais en fin de compte, parce que je crois au plus profond de moi que chaque animal a le droit de vivre sa propre vie, selon sa volonté.»

Déjà sur son cou

Il a également remercié la tatoueuse Kat Von D, une autre vegan, pour son travail. Ce n'est pas la première fois que la star de 54 ans célèbre son régime à base de plantes avec un tatouage. En septembre dernier, il s'est fait tatouer «Vegan for Life» sur son cou.