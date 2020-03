Alors que le dernier épisode de «Modern Family» est prévu pour le 8 avril aux Etats-Unis, une triste nouvelle vient s'ajouter à cette fin de série. Peu de temps après la fin du tournage de l'ultime show, qui a eu lieu le 21 février dernier, Stella, le célèbre bouledogue français de Jay (interprété par Ed O'Neill) a rendu son dernier souffle, relate «The Blast».

Sarah Hyland, l'interprète de Haley Dunphy, a réagi avec émotion à la mort de la chienne sur Instagram: «On t'aime!».

Le caractère de «Beatrice» (son vrai nom) aura agréablement marqué les équipes de tournage, comme l'avait affirmé ses propriétaires dans une interview diffusée en 2017 sur le site Body On the Road: «Toute l'équipe adore jouer avec elle quand elle ne tourne pas parce qu'elle est si amusante et drôle. Elle fait vraiment partie de la famille.»

