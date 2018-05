L'acteur américain Morgan Freeman a présenté des excuses jeudi après des accusations de harcèlement sexuel par huit femmes, devenant la dernière star masculine en date mise en cause pour comportement déplacé dans la foulée de l'affaire Weinstein.

Certaines des dizaines de personnes interrogées par la chaîne de télévision CNN ont toutefois également décrit un comportement irréprochable de l'acteur.

EXCLUSIVE: Eight women accuse Morgan Freeman of inappropriate behavior. They say it happened on movie sets, at his company and in interviews. https://t.co/IdIP1vAcSn pic.twitter.com/YuOo2BxyxW

«Je m'excuse envers quiconque s'est senti mal à l'aise ou non respectée. Ce n'a jamais été mon intention», a plaidé le comédien dans un message aux médias.

Le syndicat des acteurs SAG-Aftra, qui vient d'octroyer à M. Freeman --l'un des acteurs les plus demandés à Hollywood-- une récompense honorant l'ensemble de sa carrière d'un demi-siècle, a fait savoir qu'il envisageait de prendre des «mesures correctrices» face à des allégations «convaincantes et dévastatrices».

Harcèlement et actes inappropriés

Au total, parmi les dizaines de personnes sondées par CNN ayant travaillé avec le comédien vedette de 80 ans, huit disent avoir été victimes de harcèlement et huit autres avoir assisté à des actes inappropriés.

Une assistante de production sur le tournage en 2015 de «Braquage à l'ancienne» affirme que M. Freeman l'a touchée ou caressée en bas du dos, faisant également des commentaires sur sa silhouette ou sa tenue. L'acteur de «Batman Begins» ou «Million Dollar Baby», qui lui a valu un Oscar du meilleur second rôle, aurait un jour essayé à multiples reprises «de lever ma jupe et demandait si je portais des sous-vêtements», raconte-t-elle anonymement. A un moment donné, sa co-star Alan Arkin «lui a demandé d'arrêter. Morgan a eu peur et ne savait pas quoi dire», poursuit-elle.

Une membre de l'équipe de production d'un autre film, «Insaisissables» (2013) a fait état d'un comportement similaire, déclarant que l'acteur l'avait harcelée ainsi que d'autres assistantes. «Il faisait des commentaires sur notre corps», assure-t-elle, précisant que ces femmes avaient alors fait en sorte de ne porter aucun vêtement serré.

Le comédien a fondé une maison de production, «Revelations Entertainment» où sept des femmes interrogées par CNN ont décrit un environnement de travail empreint de harcèlement, parfois en présence voire renforcé par son associée et co-fondatrice de la maison de production, Lori McCreary, qui n'a pas répondu à une demande de commentaires de l'AFP.

De haut en bas

L'une des accusatrices est une journaliste de CNN, Chloe Melas, co-auteure de l'article dénonçant ses actes. Elle dit avoir fait l'objet de commentaires sexuels déplacés lors d'une conférence de presse pour la sortie du film «Braquage à l'ancienne» lorsqu'elle était enceinte de six mois.

Morgan Freeman aurait notamment déclaré en la regardant de manière suggestive --propos filmés et diffusés par CNN--: «Oh comme j'aurais aimé être là» lorsqu'elle est tombée enceinte. Selon Mme Melas, l'acteur est également accusé d'avoir massé les épaules d'une jeune actrice, d'avoir demandé à une jeune femme ce qu'elle pensait du harcèlement sexuel après l'avoir regardée de haut en bas.

L'acteur noir très respecté a été quatre fois nommé aux Oscars en plus de sa statuette décernée en 2005. Sa dernière nomination remonte à 2010 pour son interprétation de Nelson Mandela dans «Invictus», l'une de ses collaborations avec Clint Eastwood. L'acteur engagé en matière de droits civiques est né dans le Tennessee (sud) le 1er juin 1937. Il a débuté au théâtre à Broadway en 1967, et sa filmographie affiche désormais 122 crédits, dont «Casse-Noisette et les quatre royaumes», un Disney qui doit sortir fin octobre.

#MeToo

«Bonjour tout le monde, je sais que vos idoles tombent, je sais que ça fait mal d'être déçu, mais imaginez si cette personne que vous pensiez connaître d'après son image vous avait harcelée sexuellement? Gardez le cap et nous n'en serons que meilleurs en tant que société», a tweeté l'actrice Rose McGowan à propos de Morgan Freeman.

Hi everyone, I know your idols are falling, I know it hurts to be disappointed, but imagine if that person you thought you knew from his image sexually harassed you. Stay the course, we will be better for this societally. The conversation must be had. #MorganFreeman