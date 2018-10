L'acteur américain Scott Wilson est décédé à 76 ans. Il avait incarné Hershel Greene dans les premières saisons de «The Walking Dead». Le comédien devait faire son retour dans la saison 9.

Le compte Twitter officiel de la série a commenté la nouvelle: «On se souviendra de Scott comme d'un acteur merveilleux et d'une personne encore plus merveilleuse. Le personnage qu'il incarnait dans «The Walking Dead» a été le coeur émotionnel de la série. Nos pensées vont à sa femme, sa famille, ses amis et aux millions de fans qui l'aimaient.»

Comédien apprécié du public et des réalisateurs, Scott Wilson avaient beaucoup tourné pour le cinéma, notamment dans «Un château en enfer», «Gatsby le magnifique» ou «L'étoffe des héros».

Plus récemment, on avait pu le voir dans «Pearl Harbor» et «Le Dernier samouraï».

(Le Matin)