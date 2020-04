Présentateur, «aventurier de l'amour», acteur, mais aussi champion de poker! Le 10 avril, Moundir a remporté 13 000 euros ( 13 700 francs ) lors d'un tournoi en ligne auquel participaient 1650 autres joueurs.

«J'ai bossé plusieurs années avec des professionnels pour devenir un joueur sérieux, crédible et respecté, j'ai ressenti une délivrance incroyable (...) même un totem de «Koh-Lanta» à côté de ça, ce n'est rien du tout. C'est un des plus gros tournois de poker en ligne et mon rêve depuis le début de ma collaboration avec Winamax était de parvenir à remporter un jour ce titre ultime», a révélé au «Figaro» l'ancien participant de l'émission de TF1.

«J'ai chialé comme un gamin»

«Sur Internet, c'est très gratifiant de parvenir à gagner un tournoi de cette envergure, il y avait de très gros joueurs engagés (...) Quand j'ai gagné, j'ai poussé un cri de joie et j'ai chialé comme un gamin! Je n'en ai pas dormi de la nuit», a ajouté celui qui avait déjà remporté 25 000 dollars lors d'un tournoi à Las Vegas en 2018.

De quoi alimenter son émission de poker, diffusée tous les dimanche sur RMC, le «RMC Poker Show», qu'il enregistre encore malgré le confinement. «Je continue depuis chez moi aux Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est comme si j'étais dans le studio», a-t-il conclu.

Cover Media