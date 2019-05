Ce n'était qu'une question de temps! Ce mardi 7 mai est un grand jour pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. En couple depuis 7 ans, les amoureux se sont dit «oui» en petit comité, à Londres.

Une heureuse nouvelle que la Genevoise de 27 ans a annoncée via une photo publiée sur son compte Instagram, dont elle a d'ailleurs changé le nom. Les jeunes mariés étaient avec leurs proches pour cette journée spéciale.

Désormais mari et femme, Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont sur le point de fonder une famille. En avril dernier, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant. «Depuis octobre, nous calculions tout! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours. Quand c’est arrivé, nous étions comme des fous», a confié le futur papa à «Paris Match».

Pour rappel, le couple s'était fiancé en août dernier. Nabilla avait annoncé la nouvelle via Snapchat. «Bon vous n'allez pas me croire, mais mon chéri m'a fait sa demande en mariage... Je suis trop contente. On a prévu une date pour notre mariage donc je suis trop contente. Je l'aime plus que tout et ça me touche trop», avait-elle annoncé. (Le Matin)