Les deux tourtereaux sont passés par toutes les émotions, entre coups de couteaux et coups tordus mais leur amour semble plus fort que tout. Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont fiancés, a annoncé la starlette de la télé-réalité sur ses réseaux sociaux ce dimanche.

«Vous allez pas le croire mais mon chéri m'a fait sa demande en mariage. Je suis trop contente, il m'a offert la bague et on a prévu une date pour notre mariage. Je l'aime plus que tout et franchement ça me touche trop. En fait pour moi, c'est juste l'aboutissement de tellement d'épreuves qu'on a pu traverser tous les deux. C'est l'aboutissement que je voulais, que je rêvais et je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on s'aime encore tellement fort et qu'on a tellement de choses à partager ensemble», a ainsi expliqué Nabilla à ses fans.

La belle a annoncé la bonne nouvelle à ses fans en postant cette photo sur son compte Instagram.

«C'est lui et pas un autre»

Avant de poursuivre: «Je vous souhaite de trouver votre moitié parce que la vie à deux c'est tellement bien et c'est tellement mieux (...) La réponse était tellement simple. Bien sûr que oui. C'est lui et pas un autre, je le sais depuis le premier jour que je l'ai vu».

La relation entre les deux avaient tourné au vinaigre un soir de novembre 2014, Nabilla avait donné un coup de couteau à son compagnon. Thomas n'avait pas porté plainte, mais elle avait été condamnée à deux ans de prison dont six mois ferme. L'été dernier, le couple s'était séparé justement parce que Nabilla envisageait le mariage, ce qui n'était apparemment pas le cas de son homme. «Il ne se sent pas prêt à passer le cap», avait expliqué la jeune femme à Jeremstar. (Le Matin)