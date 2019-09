Nabilla devrait donner naissance à Milann autour du 15 octobre. Alors, elle se prépare. On connaissait les cours de préparation à l'accouchement, la check-list spécial départ pour la maternité ou encore l'adaptation de sa maison à l'arrivée de bébé. On connaissait moins les leçons de conduite de poussette.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir la star de la télé-réalité bien appliquée à pousser un landau. Jusqu'à ce qu'elle en perde le contrôle dans une descente. Et de voir Nabilla tenter d'arrêter comme elle peut la poussette, heureusement vide. On a frôlé l'accident de nourrisson imaginaire!

Une poussette électrique

À sa décharge, la poussette est un modèle électrique. Et comme le relève une internaute en commentaire, ce n'est pas facile à manier: «Je confirme que cette poussette est complexe à installer. C’est le parcours du combattant. Nous, on a passé des nuits entières. En plus, c’est électrique et si on fait mal la poussette part toute seule.» Tout en concluant: «Mais elle est super tu va te régaler très pratique.»

Il reste deux bonnes semaines à l’épouse de Thomas Vergara pour maîtriser son engin.

L. F.