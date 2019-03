Ils se sont rencontrés il y a des années à travers des amis en commun et ont décidé de se donner une chance en 2019.

Nadège Lacroix, 32 ans, a trouvé l'amour dans les bras de Stefano, un entrepreneur genevois de 35 ans. «Je crois beaucoup en notre histoire. Cela sera ma plus belle histoire d'amour. En tout cas, je l'espère», confie-t-elle à 20 minutes.

Ils veulent emménager ensemble

Son nouveau chéri fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux, selon la gagnante de «Secret Story 6». «Tout le monde sur Instagram le surkiffe. Ils me disent: «Il est génial, il faut le garder.»

Et elle y compte bien car après deux mois de relation, le couple est en train de chercher un appartement. A-t-elle quelque chose d'autre à annoncer? «N'allons pas trop vite! Ça fait des années que je suis célibataire et que je ne tombe que sur des mecs qui ne sont... pas comme Stefano. Habiter ensemble, c'est une première étape, on verra s'il me supporte», confie-t-elle au quotidien.

Nadège Lacroix, qui présentera son one-woman-show le 30 mars prochain aux Faux Nez à Lausanne, semble plus heureuse que jamais avec son compagnon. Il faut dire qu'elle lui trouve énormément de qualités: «Il est tendre, affectueux, intelligent, droit, beau gosse... Il est bien!»

Quant à lui, il la décrit comme quelqu'un de «magnifique, toujours drôle, toujours souriante et ambitieuse.» «Elle me plaît de jour en jour, de plus en plus», dit-il. (Le Matin)