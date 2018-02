Trois cent cinquante millions d’albums vendus en 60 ans. À 83 ans, Nana Mouskouri se relance dans une tournée mondiale. Avec une date unique en Suisse romande, le 10 mars, à Montreux. Pour l’occasion, la chanteuse grecque polyglotte qui vit à Genève depuis 53 ans, a évoqué sans détour ses souvenirs, à jamais marqués par l’horreur de la guerre.

Nana, qui êtes-vous?

Je suis une chanteuse qui a commencé dès son premier âge sans savoir qu’un jour elle serait une vraie chanteuse. Le devenir m’a pris toute une vie. J’ai appris petit à petit. Et je suis aussi une maman.

Votre premier souvenir?

Mon père était projectionniste dans un cinéma en plein air en Grèce. Mon premier souvenir, c’est là, sous un ciel couvert d’étoiles. On voit des ombres qui passent à travers. Et papa dit: «C’est la guerre.» Quelques jours après, il est parti à la guerre pour 6 mois. Puis c’était l’Occupation.

Parlez-nous de ces années.

C’était comme dans tous les pays occupés. Les parents avaient peur, mais gardaient espoir. Nous étions souvent cachés dans les abris. Il y avait les bombes, les gens déformés par le manque de nourriture, les soldats, les morts.

C’est à cette époque que vous avez appris l’allemand?

Non. Je l’ai appris dès 1961, quand je suis allée chanter en Allemagne. Il me semblait important d’apprendre la langue de ce pays qui pouvait devenir une grande part de mon travail. J’étais dans un lieu où j’avais envie, plus que partout ailleurs, d’être en paix. Il ne faut jamais rester ennemis. Il y a une explication derrière chaque chose et ils n’étaient pas tous responsables.

Étiez-vous un enfant sage?

Oui, plus ou moins car j’étais une rêveuse qui ne parlais pas beaucoup. J’étais souvent triste. À cause de la guerre et de l’inconfort qu’elle crée, la misère des autres, les morts. Avec ma sœur, on cherchait toujours à être en famille et à placer l’amour avant tout.

Votre mère vous disait-elle «Je t'aime»?

Oui. Mais elle nous grondait beaucoup aussi.

Votre plus grande peur?

Sous l’Occupation, on avait toujours peur que quelqu’un ouvre la porte et nous tue tous. C’est un sentiment qui reste longtemps. Les enfants de la guerre grandissent avec beaucoup de craintes. On cherche à exister dans un monde cruel. On a deux choix: soit l’agressivité qu’on a vue depuis petit. Soit la paix et l’amour. Avec ma famille, on a eu la chance de prendre ce chemin-là.

Comment avez-vous gagné votre premier argent?

Ma mère voulait qu’on fasse des études, mais aussi qu’on travaille pour aider. Donc, en marge du Conservatoire, j’apprenais la dactylo pour pouvoir bosser. Mais on m’a vite offert de chanter dans une taverne. Je gagnais très peu.

Votre premier amour?

À 16 ans, je suis tombée amoureuse du musicien qui allait être mon premier mari et le père de mes enfants (ndlr: Georgios Petsilas. Depuis plus de 40 ans, elle vit avec son second époux, André Chapelle).

Vos plus belles qualités?

Je pense que je suis sincère et dévouée dans mon travail. Je dirais que je suis humble aussi car je suis tout sauf parfaite. L’humilité m’aide à continuer à apprendre.

Vos défauts?

Je suis toujours en retard! J’ai de la peine à sortir de la maison. Je crois que ça vient de l’enfance, quand j’avais peur de quitter l’endroit où on était heureux. Et je suis indécise. Mais quand je décide enfin, on ne me fait plus changer d’avis.

Votre plus grand regret?

Je n’en ai qu’un: je n’ai pas été aussi présente avec mes deux enfants que je le devais à cause du travail.

Avez-vous déjà volé?

Non, jamais! Nos parents n’ont fait que 3 ans d’école, ils ont appris à lire et à écrire ensuite, mal évidemment, mais nous ont bien élevées. Ils nous ont appris à ne pas voler, ne pas envier les autres, à respecter la vie et les gens. Même ceux qui font la guerre avec l’espoir qu’un jour ils changent.

Avez-vous déjà tué?

Non, je ne pourrais pas. En Grèce, on avait des poulets. C’est ma mère qui les tuait. Avec ma sœur, on avait tellement horreur de ça, qu’on s’est mise à la détester. Elle a dû arrêter pour récupérer notre amour.

Déjà payé pour l'amour?

Je n’ai jamais été payée et je n’ai jamais payé! ( Rires.)

Croyez-vous en Dieu?

Oui, mais je ne suis ni fanatique ni très pratiquante aujourd’hui. Mais ma foi reste. Elle me garde sur le droit chemin. Dieu, qui à mon avis est le même quel que soit son nom, ne veut que le bien.

Un péché mignon?

Les gâteaux. Je ne peux plus trop en manger car je suis diabétique. Sinon, j’adore la mer. Et la musique bien sûr.

Alors quel CD, mais aussi quel livre et quel film prenez-vous sur une île déserte?

Le CD, c’est dur de choisir: Cohen, Dylan, Joan Baez… Le film, «Le magicien d’Oz». Le livre, «Amorgos», de Nikos Gatsos, le poète qui a écrit la plupart de mes chansons. Mais je n’irai jamais sur cette île. Pas sans mon petit mari. Je ne peux pas être sans lui.

Combien gagnez-vous?

Il y a eu des moments où je gagnais beaucoup. Maintenant, je ne gagne pas beaucoup. Je ne travaille plus autant et les disques se vendent moins. Et je ne suis pas l’auteur. Un journal avait écrit que j’étais parmi les plus riches de Suisse. Ce n’est absolument pas vrai, même si je ne peux pas me plaindre. (Le Matin)