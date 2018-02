Natalie Portman souffre toujours d’un certain épuisement depuis la naissance de son second enfant. L’actrice et son mari Benjamin Millepied sont parents d’un fils de 6 ans, Aleph, et maintenant d’une fille, Amalia, qui fêtera sa première année le 22 février.

Jongler entre sa famille et son travail ne laisse que très peu de répit à Natalie Portman, et elle a admis avoir parfois des moments d’étourderie. «Deux enfants et le travail. C’est merveilleux, mais c’est beaucoup, a-t-elle déclaré au magazine Porter. Je me sens stimulée je me sens aussi un peu folle. Je continue à envoyer des e-mails aux mauvaises personnes. Je me sens vraiment maladroite, mais jusque-là, ça n’a pas été embarrassant parce que ce n’était jamais rien d’important.»

D’ailleurs, cette expérience a permis à l’actrice de reconsidérer sa propre mère qui est aussi son agent. «Quand j’étais petite, je me disais : "Mais qu’est-ce qu’elle fait toute la journée ?" Maintenant je me dis : "Comment est-ce qu’elle faisait pour faire tout ça dans une journée ?", a continué Natalie Portman. Elle faisait tout, sans demander d’aide, tout en maintenant sa relation avec mon père, et malgré les voyages elle prenait soin de lui et moi. C’est une personne miraculeuse.» (Le Matin)