Après quatre ans de romance, Nathalie Péchalat et Jean Dujardin ont décidé de sceller leur amour! L'acteur de 45 ans et l'ex-patineuse de 34 ans se sont dit oui à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine (F), le même jour que Meghan et Harry.

Le couple a décidé de se marier dans la plus grande discrétion, entouré simplement de leurs proches. Et c'est leur petite fille Jeanne, née en 2015, qui était la demoiselle d’honneur, le 19 mai.

Une romance née en Suisse

Pour rappel, l'idylle entre Nathalie Péchalat et Jean Dujardin avait débuté à la patinoire de Malley, à Lausanne. L'acteur, tombé sous le charme de Nathalie Péchalat en la voyant à la télévision patiner aux Jeux olympiques de Sotchi, avait alors tout fait pour la rencontrer. Le 3 mars 2013, il s'était donc rendu à Lausanne sachant qu'elle participait à «Art On Ice».

(Le Matin)