Rien ne va plus dans la famille Carter. Nick, l'ainé et membre des Backstreet Boys, a récemment porté plainte contre son frère, Aaron. Ce dernier a proféré des menaces de mort à l'encontre de sa belle-sœur enceinte. Le chanteur de 37 ans a alors décidé de tout déballer sur Twitter.

«Nous aimons notre frère»

«Après mûre réflexion, ma sœur Angel et moi-même avons demandé une ordonnance d’éloignement à l’encontre de notre frère Aaron aujourd’hui. Nous le regrettons. À la lumière du comportement de plus en plus alarmant d’Aaron, et de ses aveux récents, selon lesquels il entretient l’intention de tuer ma femme enceinte et mon enfant à naître, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre toutes les mesures possibles pour nous protéger, et protéger notre famille. Nous aimons notre frère et espérons sincèrement qu’il obtiendra le traitement approprié dont il a besoin avant qu’un préjudice ne soit causé à lui-même ou à quelqu’un d’autre», déclare-t-il.

Une déclaration à laquelle le principal intéressé a souhaité réagir. Sur son compte Twitter, Aaron Carter écrit: «Alors comme ça, mon frère vient de recevoir une ordonnance restrictive me visant. Prends soin de toi. Nous en avons fini pour la vie. Je ne l’ai pas revu depuis quatre ans. Et je n’ai pas l’intention de le revoir. Je suis abasourdi par les accusations qui sont portées contre moi, et je ne souhaite de mal à personne, encore moins à ma famille.»

Le chanteur a également menacé d’attaquer en justice son frère et sa sœur pour harcèlement si ces derniers continuent de l’attaquer en public. Ce vendredi 13 septembre, Aaron Carter, alors invité sur une chaîne de télévision américaine, révélait être actuellement soigné pour toxicomanie et troubles schizophréniques.

