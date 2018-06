Ils s'aiment et n'ont plus envie de jouer au chat et à la souris avec les magazines et sites people.

Nick Jonas et Priyanka Chopra ont confirmé qu'ils étaient en couple dans la story Instagram de l'Américain de 25 ans. Le chanteur a posté une vidéo de l'actrice de 35 ans en train de rire et de danser avec inscrit en dessous «Elle» en plus d'un émoji qui en dit long.

Le couple est actuellement en Inde, pays d'origine de Priyanka. Selon «People», les amoureux sont allés à Mumbai pour que Nick puisse faire la connaissance de sa future belle-mère. «Ils sont très heureux. Ça devient sérieux entre eux», a affirmé un de leurs proches.

Il y a quelques semaines, les tourtereaux s'étaient déjà rendus ensemble au mariage d'un des cousins de Nick Jonas.

(Le Matin)