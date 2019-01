À en croire Nicki Minaj, la rappeuse a une vie sexuelle bien remplie. Elle a en effet répondu à une de ses fans sur Twitter, qui pensait qu'elle devait «b*iser 6 fois par nuit», qu'elle avait des relations «3 ou 4 fois en moyenne», ajoutant «6, ça fait beaucoup, meuf!».

En outre, elle a précisé que sa relation avec Kenneth Petty était de plus en plus sérieuse, dévoilant qu'ils avaient déjà choisi le prénom de leurs futurs enfants. Cela fait un mois que Nicki Minaj a officialisé sa relation avec son compagnon, qui est un ancien délinquant sexuel condamné pour tentative de viol et homicide.

Des faits qui n'ont pas plu à certains fans de la rappeuse, qui a défendu son petit ami sur les réseaux sociaux. «Vous ne pouvez pas diriger ma vie, vous n'arrivez même pas à diriger la vôtre», a-t-elle déclaré. De son côté, Kenneth Petty a prouvé son amour à sa bien-aimée en se faisant tatouer son nom dans le cou. (Le Matin)