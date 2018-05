On ne s'attendait absolument pas à cette annonce! Nicki Minaj vient de confirmer sur son Instagram être en couple avec Eminem. L'artiste de 35 ans a publié une vidéo pour promouvoir un nouveau titre. Les paroles, comme la légende de la photo ne laisse que peu de place au doute: «Je leur ai dit que j'avais rencontré Slim Shady (ndlr: le sunom d'Eminem), j'ai mis le grappin sur EM.» Et qui est le mystérieux EM? C'est Eminem. Et Nicki Minaj n'a pas tourné autour du pot bien longtemps.

Une fan curieuse lui a alors posé la fameuse question en commentaire et la rappeuse a répondu d'emblée: «Oui, nous sommes ensemble». Nicki Minaj était célibataire depuis le début de l'année, après sa rupture avec le rappeur Nas. Quant à Eminem, cela faisait des années que l'on ne l'avait pas vu au bras d'une femme. Les deux artistes se connaissent depuis longtemps. A l'époque, il n'y avait que de l'admiration entre eux. On comprend mieux pourquoi l'interprète d'«Anaconda» est venue à Coachella cette année. Son compagnon était la tête d'affiche du dernier soir. (Le Matin)