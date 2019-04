Quatre jours à peine se sont écoulés en mars dernier entre le mariage de Nicolas Cage et son divorce. C'était largement suffisant pour que son éphémère compagne Erika Koike demande une pension alimentaire.

Le couple avait déposé une demande de licence de mariage à Las Vegas le 23 mars et avait échangé ses vœux lors d'une cérémonie à la chapelle Bellagio quelques heures plus tard. Cependant, l'acteur a rapidement changé d'avis et a demandé l'annulation de son mariage quatre jours plus tard, confessant dans des documents judiciaires, qu'il avait «réagi sur un coup de tête» et qu'il était «incapable de reconnaître ou de comprendre toutes les conséquences de ses actes» lorsque Erika Koike lui a suggéré de se marier. La jeune femme, dont les parents sont propriétaires du populaire restaurant Jasmine Thai Cuisine à Los Angeles, a révélé qu'elle était disposée à rompre légalement ses liens avec Nicolas Cage, moyennant une compensation financière.

Atteinte à la réputation

Dans des documents judiciaires obtenus par TMZ, elle conteste l'une des raisons de sa demande d'annulation, affirmant que leur relation n'était pas frauduleuse. Elle a également expliqué que la star de 55 ans lui avait même demandé de reprendre leur relation à zéro, douze jours après le dépôt de la demande d’annulation de leur mariage. Erika Koike convient qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, mais soutient que leur union est valide et demande maintenant le divorce.

Elle exige une pension alimentaire, prétextant être passée à côté d'un certain nombre d'opportunités de carrière au cours de leur relation amoureuse, tout en accusant Nicolas Cage d'avoir porté atteinte à sa réputation. Il avait en effet déclaré ne pas être au courant de la «nature et de l'étendue» de la relation de celle-ci avec une autre personne ni de ses antécédents criminels.

Quatrième épouse

En outre, Erika Koike demande que Nicolas Cage couvre les frais juridiques liés à la fin de leur mariage. Le couple séparé a rendu publique leur histoire d'amour en avril 2018, lorsqu'elle a été vue avec l'acteur à Porto Rico. Erika Koike était la quatrième épouse de la star. Nicolas Cage a déjà été marié à Patricia Arquette de 1995 à 2001, puis à Lisa Marie Presley pendant trois mois en 2002, et il a divorcé en 2016 d'Alice Kim, la mère de son fils Kal-El, âgé de 13 ans. (Le Matin)