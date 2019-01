Si l'on en croit 20minutes.fr, il existe le délit de «vol à la portière du sac d’une personnalité». C'est en tous cas ce dont s'est rendu coupable un individu dans la nuit de vendredi à samedi. Dans le 10e arrondissement de Paris, alors qu'elle sortait d'un théâtre dans lequel elle venait de se produire, la chanteuse Nicole Croisille (82 ans) regagnait sa voiture. Elle a ouvert la porte côté passager pour y déposer son sac à main puis a fait le tour pour prendre place au volant.

C'est à ce moment-là qu'un homme aurait alors ouvert la portière passager pour voler son sac. L'interprète du fameux Chabadabada dans la chanson du film «Un homme et une femme» a immédiatement signalé le vol à la police à 0h45. Ayant pu décrire le voleur, elle a facilité son interpellation, quelques minutes plus tard. Il était quelques rues plus loin, le sac dérobé encore à ses pieds. Il avait caché les cartes bancaires de Nicole Croisille dans ses chaussettes. La chanteuse a porté plainte. (Le Matin)