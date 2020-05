Nikki Bella a publié ses mémoires, «Incomparable», écrits avec sa sœur jumelle Brie Bella. Dans cette autobiographie, la catcheuse et star de téléréalité de 36 ans revient notamment sur les deux agressions sexuelles qu'elle a subies quand elle avait 15 et 16 ans.

La première a été commise par une personne qu'elle «considérait comme un ami». Un étudiant, qui l'avait droguée, fut l'auteur du second viol.

«Il y a ce crime terrible, puis la honte et l'accusation qui suivent et me font sentir encore pire que la douleur d'origine, écrit-elle. Quand quelque chose comme ça nous arrive, on comprend la mentalité de rejeter la faute sur la victime, on comprend à quel point c'est plus facile d'avoir honte que d'être en colère, de penser qu'on aurait pu arrêter cela soi-même.»

«Je me disais que c'était normal, que je le méritais»

Interviewée par «People», elle ajoute: «Quand cela m'est arrivé, j'ai immédiatement eu honte et je me suis attribué la faute, et c'est ce qui m'a fait décider de garder cela secret.»

«En gardant cela secret, j'ai commencé à perdre ma confiance, poursuit la jeune femme. J'ai commencé à ne plus me respecter. Et je laissais les autres me manquer de respect dans les relations que j'avais quand j'étais jeune, et je me disais que c'était normal, que je le méritais.»

