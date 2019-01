Samedi 29 décembre, Nikos Aliagas présentait «La Chanson Secrète», une nouvelle émission au concept simple: des artistes, onze au total, allaient réécouter une chanson de leur répertoire interprétée par un autre... Un programme riche en émotions, y compris pour l'animateur, qui a, à son tour, été surpris par les chanteurs présents à la Seine Musicale, où avait lieu l'enregistrement.

Kendji Girac, Patrick Fiori et Daniel Guichard sont en effet montés sur scène pour interpréter «Mon Vieux», un des titres préférés de la star de TF1. «La production m’a fait une énorme surprise. Jenifer m’a dit de m’asseoir dans le fameux fauteuil, je pensais que c’était juste pour se marrer. Puis j’entends Patrick Fiori et Kendji Girac qui chantent «Mon vieux». Rien que ça, j’étais bouleversé car cette chanson me touche en plein cœur, surtout depuis que j’ai perdu mon papa… » a expliqué Nikos Aliagas dans «Le Figaro/TV Magazine».

Et lorsque l'interprète original du titre a rejoint le duo, le présentateur a été incapable de retenir ses larmes. «J’entends la voix de Daniel Guichard, dont je suis un vrai fan. Il était là! J’étais fracassé par l’émotion, j’ai pleuré à gros sanglots, je ne pouvais pas m’arrêter. En vingt-cinq ans de télé, et dix-neuf ans à TF1, je n’ai jamais eu un tel moment où j’ai vraiment oublié que j’étais à la télé. J’étais redevenu un petit garçon», a ajouté Nikos Aliagas. (Le Matin)