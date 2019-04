Nipsey Hussle a été abattu à bout portant devant le magasin de sa marque de vêtement, dimanche dernier à Los Angeles, par un homme encore en fuite. Le rappeur avait 33 ans. Des images du meurtre circulent depuis sur la Toile.

Selon TMZ, l'auteur du crime a tiré à trois reprises sur Nipsey, le touchant au torse et à la tête. Il l'a également frappé à terre avant de s'enfuir à pied. Selon un policier qui s'est confié au «Los Angeles Times», «Nipsey Hussle connaissait son meurtrier.» Les deux hommes auraient eu une discussion houleuse quelques instants avant le drame au sujet de la collaboration supposée du meurtrier avec la police dans une ancienne affaire.

Même s'il faisait partie d'un gang, l'artiste s'était engagé ces dernières années pour combattre la violence à Los Angeles. Le lendemain de son meurtre, Hussle devait même rencontrer des responsables de la police pour discuter avec eux des moyens d'endiguer les actes des gangs et en éloigner les jeunes.

Selon le «Los Angeles Times», le meurtrier présumé de Nipsey Hussle a été identifié comme un proche du rappeur. Il s'agit d'Eric Holder, un jeune homme de 29 ans qui aurait eu une dispute avec Nipsey peu avant la fusillade, lors de laquelle il a également blessé deux autres personnes. Les enquêteurs pensent que le meurtre est lié à un conflit personnel entre les deux hommes.

La police de Los Angeles a publié depuis le portrait du meurtrier présumé dans un avis de recherche et sollicité l'aide des civils.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs