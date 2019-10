Mariah Carey se défend d’avoir confondu Jennifer Aniston avec Reese Witherspoon durant le Variety's Power of Women Luncheon qui s’est tenu le 13 octobre dernier.

Venue recevoir sa récompense, la diva est montée sur scène à la suite de Jennifer Aniston pour prononcer son discours. Mais au milieu de son élocution, son prompteur est tombé en panne, ce qu’elle avait «prévu». «C’est pour cela que j’ai des fiches parce que je regardais Reese Witherspoon faire son discours et je me demandais pourquoi ça ne pouvait pas arriver à celle qui est devant moi, avait plaisanté Mariah Carey. Oh mon Dieu, je vais y aller et juste prier pour que ce prompteur fonctionne.»

Après quoi de nombreuses publications ont pointé du doigt la confusion de la chanteuse. Et Mariah Carey a rapidement réagi sur Twitter, expliquant qu’elle faisait référence au discours de Reese Witherspoon qui a eu lieu lors du même événement en 2014 et où il lui était arrivé la même chose avec son prompteur.

«C’est stupide, a-t-elle écrit. Daily Mail, Mirror, Metro, Buzzfeed, c’est vous qui vous trompez et n’avez pas fait de recherches. Croyez-moi, je connais la différence. Je les connais toutes les deux. Si c’est tout ce que vous retenez d’un événement qui célèbre les femmes, honte à vous ! Je me référais au précédent discours de Reese.»



Cover Media/lematin.ch