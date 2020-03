North West, 6 ans, a livré une performance enflammée lors du défilé Yeezy de son père, Kanye, à la Fashion Week de Paris ce lundi 2 mars. Elle a repris «What I Do», le tube viral de ZaZa. Mais l'interprétation a laissé un goût amer aux parents de la jeune artiste de 5 ans: ils accusent North d'avoir copié sa chanson sans la créditer.

La performance de North West à la Fashion Week

«En juillet 2019, ZaZa et son père sont entrés en studio pour l'expérience ultime! Pouvoir enfin faire la musique qu'elle voulait. Nous sommes fiers de cette créativité, et nous pensons que la créativité mérite le respect, qu'un adulte ou un enfant soit impliqué. Ce que Kim Kardashian et Kanye West font avec leur fille, inspirée par Zaza, et notre famille, ce n'est pas grave, on n'est pas en colère, MAIS AU MOINS, SOUTENEZ LA VERSION ORIGINALE!!! » ont posté les parents de ZaZa sur Instagram. Ils ont ajouté: «Nous adorons Kanye West et son parcours. Mais nous ne voulons pas que le parcours de notre fille dans le monde du divertissement soit dévoyé.»

«J'adorerais que les filles se rencontrent»

Kim Kardashian a répondu aux parents, expliquant que sa fille North était en admiration devant ZaZa. «On vous adore. North est une énorme fan et enregistre constamment avec son père en studio. Elle est inspirée par ZaZa et elle adore Lay Lay aussi! La performance de North sur ce remix de ZaZa, c'est quelque chose qu'elle a demandé à faire à la dernière minute, une surprise complète. Je ne comptais pas ne pas vous créditer alors que vous le méritez. J'adorerais que les filles se rencontrent», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Cover Media