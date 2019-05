«Notre papa est très malheureux de n'avoir pas été convié à la naissance du fils de Meghan. Être mis ainsi mis à l'écart fut un moment très triste pour lui.» Dans les colonnes du Mirror, Samantha Markle a lancé un véritable cri du cœur à sa demi-sœur, afin qu'elle accepte de présenter le bébé royal à leur père, Thomas Markle.

«Si elle ne le fait pas, le pauvre petit Archie n'aura pas la chance de connaître une personne créative et aimante», continue la quinquagénaire, qui n'hésite pas à blâmer Doria Ragland, la mère de Meghan, présente au moment de l'accouchement. «Doria aurait pu lui dire «fais venir ton père», a-t-elle martelé. «Mais personne n'a daigné faire cet effort.»

«Il a le nez des Markle»

L'Américaine de 54 ans est pourtant catégorique: malgré ses innombrables frasques, Thomas Markle fera un merveilleux grand-père: «Il achète des jouets, joue à des jeux créatifs, il est amusant, c'est un véritable papy poule.» De plus, elle estime que l'enfant ne doit pas être totalement affilié à la famille royale britannique: «Il faut avoir un sens de la famille plus étendu. De plus, il nous ressemble: il a le nez des Markle.»

Egalement habituée à menacer et critiquer sa sœur par médias interposés, Samantha semble a mis de l'eau dans son vin suite à la naissance de son neveu. «Je suis vraiment excitée pour elle» a-t-elle confié il y a quelques jours au Daily Mail. «Je l'aime, c'est ma petite sœur. Peu importe ce que nous avons dit, elle doit faire ce qui est bien. Je veux juste lui faire comprendre qu'elle a aussi une famille aux États-Unis, qui se réjouit pour elle.» (Le Matin)