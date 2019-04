Le monde entier pleure les siècles d’histoire qui sont partis en fumée hier lors du terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Patti Smith, qui a toujours été attachée à la culture française, a été l’une des premières à faire part de son désarroi face à la catastrophe qui a requis 500 pompiers pour maîtriser les flammes.

En légende de plusieurs photos en noir et blanc du drame, elle a partagé sur Instagram une partie de l’histoire de l’édifice. «C’est la cathédrale Notre-Dame de Paris où la statue d’une jeune soldat, Jeanne d’Arc, siège. Tout en flammes. Et nous pleurons l’architecture», a-t-elle écrit.

Sean Lennon, lui aussi éternel amoureux de Paris et de son architecture, se dit «déchiré». «C’est insoutenable. Nous ne reverrons sans doute jamais une telle beauté. Nous n’avons pas le savoir ou les ressources, ni la patience. Un bâtiment qui a survécu pendant plus de 600 ans et avec toutes nos technologies, nous ne pouvons pas arrêter ce feu (…) La cathédrale de Notre-Dame était le sommet de la réalisation humaine, et l’architecture a été, malgré toutes les innovations, en déclin depuis. L’image de la flèche tombant a été comme un coup de poignard dans le cœur», a-t-il, entre autres, partagé.

Du côté d’Idris Elba, actuellement au festival de Coachella où il se produit en tant que DJ, c'est la sidération. «Je n’arrive pas à croire ce qu’il se passe à Notre-Dame », a-t-il partagé sur Twitter.

Le chanteur Josh Groban a partagé sa tristesse devant une telle perte. «Je regarde l’incendie de Notre-Dame avec une telle tristesse. J’envoie tout mon amour au peuple de France et j’espère qu’il va recevoir un coup de main très bientôt. Elle a survécu et elle survivra», a-t-il partagé également sur Twitter.

Watching the Notre-Dame fire with such sadness. Sending love to the people of France and hoping they get a handle on it soon. It has survived, and will survive.