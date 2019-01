Encore une nouvelle étape de franchie dans la carrière d'Ariana Grande. Après avoir fini l'année 2018 en grandes pompes en atteignant la première place du Billboard Hot 1oo pour la première fois de sa carrière et été désignée «Femme de l'année» par le magazine «Billboard», la chanteuse poursuit sur sa lancée en 2019 en battant un nouveau record: elle est officiellement l'artiste la plus jeune à se produire en tête d'affiche à «Coachella».

Elle se produira les dimanches lors des deux week-ends en avril durant lesquels se déroulent les festivités.

Et ce n'est pas tout! Ariana Grand est seulement la quatrième femme à se produire en haut de l'affiche du festival californien. Une véritable reconnaissance, que n'a pas manqué de souligner son manager, Scooter Braun, sur son compte Instagram: «4e femme à être tête d’affiche et plus jeune à le faire de toute l’histoire du festival! Félicitations Ari!»

Quant à Ariana Grande, elle aussi remercié le festival, faisant part de son «excitation» sur Twitter à l'idée de se produire devant les festivaliers. Ses fans n'ont plus qu'à patienter jusqu'en avril.

humbled and excited as all hell @coachella ???? thank u — Ariana Grande (@ArianaGrande) 3 janvier 2019

(Le Matin)