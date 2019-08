R. Kelly a été accusé de deux nouveaux crimes sexuels, par des procureurs du Minnesota, alors que le chanteur fait déjà face à de graves accusations à New York et dans l'Illinois, son État natal.

Le procureur de Hennepin County, Mike Freeman, a annoncé le 5 août dernier que R. Kelly a été accusé d'avoir eu recours à la prostitution avec une personne de moins de 18 ans, et d'avoir accepté d'engager quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. Ces accusations datent de juillet 2001. Il est accusé d'avoir versé 200 dollars à des jeunes filles âgées entre 16 et 17 ans pour qu'elles se déshabillent et aient un rapport sexuel avec lui dans sa chambre d'hôtel.

En ce moment, R.Kelly est en détention à New York. Le chanteur a plaidé non coupable des cinq charges retenues contre lui, dont racket et kidnapping. En outre, R. Kelly doit répondre de 13 chefs d'inculpation dans l'Illinois, dont possession de pornographie infantile, et obstruction à la justice.