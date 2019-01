Le manager d'Olivia Newton-John a été très clair: non, la star n'est pas en train de mourir. La rumeur court depuis plusieurs jours, après que plusieurs publications, notamment Radar Online ou le site australien Now to Love, ont publié des nouvelles inquiétantes, indiquant que l'actrice de «Grease», qui se bat pour la troisième fois contre un cancer du sein, n'avait plus que quelques semaines à vivre. «Les fonctions vitales d'Olivia sont en train de s'arrêter, mais elle refuse de se laisser mourir avant le mariage de sa fille Chloe», aurait même déclaré une source anonyme.

Une affirmation «délirante», d'après Michael Caprio, l'agent de la star. «Vous devriez choisir de meilleures sources pour vos infos plutôt que de lire des tabloïds», a-t-il déclaré au Daily Mail. «Nous avons répété qu'elle va mieux, mais les gens semblent vouloir croire aux issues les plus dramatiques», a ajouté le community manager de la star, Randy Slovacek.

Olivia Newton-John a été confrontée à un premier cancer du sein en 1992 et n'a jamais caché qu'elle avait subi une mastectomie. La maladie était revenue en 2013, mais l'actrice avait choisi de la garder secrète cette fois-là, et l'avait à nouveau vaincue. Quand le cancer est réapparu en 2017, l'actrice et chanteuse a annoncé qu'elle continuerait à se battre jusqu'au bout. (Le Matin)