Après avoir nié ces propos, Usher a demandé à un juge de classer sans suite la plainte d’une femme qui l’accuse de lui avoir transmis une MST. Pour rappel, Laura Helm a affirmé avoir contracté de l’herpès durant un rapport non protégé avec l’interprète de «Yeah!» en juillet 2017.

En avril 2018, Laura Helm a à nouveau porté plainte pour négligence, assaut et préjudice moral volontaire. De son côté, Usher a demandé à nouveau que les plaintes soient classées sans suite et sans payer les 20 millions de dollars demandés, affirmant que lui et Laura Helm avaient eu une «relation sexuelle non-protégée normale, consentie».

Le chanteur qui s’est séparé de sa deuxième femme cette année, dément ces accusations ainsi que celles de deux autres femmes qui auraient également contracté la MST. (Le Matin)