L’acteur Benedict Cumberbatch était avec sa femme, Sophie Hunter, dans un Uber à Londres lorsqu’ils ont vu un livreur à vélo Deliveroo se faire attaquer par plusieurs hommes. L’interprète de Sherlock a alors bondi hors de son taxi pour défendre le cycliste âgé d’une vingtaine d’années, rapporte le Sun.

Les voyous, qui semble-t-il voulaient s'emparer de son vélo, frappaient le livreur à la tête avec une bouteille. Benedict Cumberbatch s'est interposé, selon plusieurs témoins.

Apparemment Benedict Cumberbatch est un super-héros dans la vraie vie à Baker Streethttps://t.co/YZn7T5FnD4 — L'Élan à Vapeur (@TheSteamMoose) 2 juin 2018

«J’ai fait ce que j’avais à faire», a simplement confié Benedict Cumberbatch au Sun. Le chauffeur Manuel Dias, qui a lui aussi prêté main forte au livreur, a de son côté qualifié l’acteur de «super-héros».

«C’était assez irréel. On avait là Sherlock Holmes en train de se battre avec quatre assaillants juste au coin de Baker Street. Je tenais un des types et Benedict en tenait un autre. Il avait l’air de savoir parfaitement ce qu’il faisait. Il a été très courageux. Pour être honnête, il a quasiment tout fait tout seul. Ils ont essayé de le frapper mais il s’est défendu et les a repoussés. Il n’a pas été blessé. Ensuite, je pense qu’ils l’ont reconnu et ils se sont enfuis», a expliqué le chauffeur.

Le livreur, quant à lui, n’a pas été blessé et n’a pas eu besoin d’être emmené à l’hôpital. (Le Matin)