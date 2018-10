C'était en 1999 que Charles Aznavour berçait la Plaine de l'Asse, au Paléo, avec ses plus gros tubes. Celui qu'on appelle «le Frank Sinatra français» avait touché le public, tout comme le directeur du festival, Daniel Rossellat. «Il était ravi d'être sur la Grande Scène. Je me souviens qu'il m'avait dit juste après être le show: «Je prendrais bien un verre de champagne.» Je suis alors allé lui chercher une bouteille de Dom Pérignon, sa marque préférée. Il était d'une grande gentillesse», nous confie-t-il. Et d'ajouter que le chanteur décédé le 1er octobre avait une passion pour les bons vins, un point en commun entre les deux hommes.

Il a failli y rejouer en 2018

Daniel Rossellat l'avait tellement apprécié qu'il l'a revu à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en octobre 2017 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. «Pour son âge, il savait toujours comment garder l'attention d'une grande foule. Je me rappelle qu'il était un peu sourd et il avait besoin d'un «petit souffleur». C'est ce qu'il appelait un prompteur. De plus, on était même en discussion pour le faire revenir au Paléo cette année. Mais les délais étaient trop serrés», explique-t-il. Quand on lui demande ce que l'on va retenir de la star qui vient de disparaître, il répond: «Tout. C'est le chanteur francophone le plus connu au monde.» (Le Matin)