Selon Le Parisien, l'émission «On n'est pas couché» sera stoppée par France 2 à l'issue de sa 14e saison, en juin prochain.

Après avoir fait les beaux samedis soirs de la chaîne publique, le talk-show animé par Laurent Ruquier peine désormais à dépasser le million de téléspectateurs. Il a même enregistré sa pire audience historique il y a une semaine, avec 673 000 téléspectateurs à peine.

Nouvelle version

Pourtant, en septembre dernier, l'animateur et la productrice Catherine Barma avaient lancé une nouvelle mouture de «ONPC». Aux célèbres duos de polémistes qui ont sévi durant treize ans (on se souvient de Zemmour et Naulleau, Natacha Polony et Aymeric Caron ou plus récemment Léa Salamé et Yann Moix), ce sont aujourd'hui des personnalités (Franz-Olivier Giesbert , Valérie Trierweiler et Raphaël Enthoven, par exemple) qui se succèdent chaque semaine, face aux invités de Ruquier.

Retour d'Ardisson?

Mais la sauce n'a pas pris. Les téléspectateurs désertent «ONPC» dont le sort serait donc fixé, selon Le Parisien. De son côté, la direction de France Télévisions lâche mollement: «Nous ne sommes qu'en février, il est beaucoup trop tôt pour parler de la rentrée car rien n'est définitivement fixé, mais une chose est sûre: Laurent Ruquier sera présent en septembre sur nos antennes, avec 'ONPC' ou autre chose...»

Ruquier sera-t-il effectivement encore présent sur France Télévisions à l'automne prochain? Ou rejoindra-t-il M6, comme cela a été parfois évoqué? Thierry Ardisson va-t-il faire son grand retour le samedi soir sur France 2? Les mois à venir devraient apporter leur lot de réponses.



Laurent Siebenmann