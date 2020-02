Ophélie Winter demande réparation et s’en remet à la justice pour l’obtenir. La star a en effet déposé «plus de trente actions contre la presse people» selon «Le Figaro», réclamant au total plus d’un million de francs de dommages et intérêts.

En cause, la couverture médiatique dont elle a fait l’objet ces derniers mois, lorsqu’il a été annoncé qu’elle était devenue SDF. Elle-même avait réagi dans l’émission de Cyril Hanouna «Touche Pas à Mon Poste» pour évoquer sa situation. Selon son avocate, Alexia Alfonsi du cabinet Aston Legal, la star «a fait l’objet d’une douzaine de couvertures de magazines, d’une centaine d’articles, de 5000 photos publiées et poursuivies», un «acharnement» comparable à celui de la princesse Diana.

«Refuge à l'étranger»

«Ophélie Winter a été traquée des semaines entières par des paparazzi, obligée de se cacher, confrontée à des sujets extrêmement douloureux. Elle était dans un état de stress épouvantable, contrainte de partir se réfugier à l’étranger pour être tranquille et échapper à la surveillance des photographes», a-t-elle expliqué au «Figaro».

Les premières audiences sont prévues le 18 mars prochain.

Cover Media / LeMatin.ch