Il n’aura fallu que quelques secondes à Seth Meyers, présentateur des Golden Globes 2018, pour prononcer le terme «harcèlement sexuel» et de quatre minutes environ pour évoquer Harvey Weinstein devant un parterre de stars habillées en noir. Le ton est donné. Mais le moment le plus fort et le plus poignant de la soirée restera le discours d’Oprah Winfrey après avoir reçu le prix Cecil B.DeMille pour honorer sa carrière. L’ancienne animatrice de télévision devenue actrice nous a accordé du temps dans les coulisses.

Les scandales de harcèlements sexuels étaient omniprésents durant cette soirée. Pensez-vous que les choses vont vraiment changer en 2018?

Je l’espère et c’est le cœur de nos discussions. Quand l’affaire Weinstein a éclaté en octobre dernier, j’étais stupéfaite par les révélations jour après jour. Mais j’ai appris au fil des ans que lorsque quelque chose de terrible survient, c’est aussi une opportunité pour avancer vers un monde meilleur. Quels que soient les préjugés, nous devons arrêter de nous poser en victime.

Concrètement, qu’est-ce que vous pouvez changer?

S’habiller en noir aux Golden Globes pour montrer notre solidarité, c’était important mais un petit geste. Créer Time’s Up est une étape capitale. Cela ne concerne pas seulement que les femmes de Hollywood. Comme beaucoup d’autres célébrités qui donnent de leur temps et argent au mouvement, je ne veux pas juste me battre pour emmener en justice les hommes qui ont harcelé des actrices. Soyons clairs, nous sommes déjà un groupe de privilégiées. Il faut que Time’s Up vienne en aide à toutes les femmes du globe car il n’y a pas une seule race, une seule culture, une seule religion qui n’a pas été affectée par une forme de discrimination ou de harcèlement.

Vous avez partagé l’histoire de Recy Taylor dans votre discours. Pourquoi?

Recy Taylor était une femme noire qui a été enlevée et violée par six hommes blancs, en 1944, en Alabama. Ses bourreaux n’ont jamais été recherchés par la police. Elle est décédée le mois dernier. J’en parle pour prouver que ces agressions et harcèlements se déroulent depuis très longtemps. Pendant des années, les femmes gardaient le silence. Aujourd’hui elles parlent et il faut continuer. Pour moi, cela aide de raconter les horreurs que vivent certaines victimes. De cette manière, on rend hommage à celles des générations précédentes qui étaient forcées à se taire.

Quelle est la plus grande leçon que vous avez reçue?

Au début de ma carrière, une amie m’a dit: «C’est une force de faire confiance aux gens la première fois qu’on les rencontre, mais tu devrais avoir appris la leçon lorsque cela fait 29 fois qu’on t’a déçu ou menti.» J’ai appliqué cela dans ma vie comme dans mon business. Ne jamais juger quelqu’un sur les apparences ou sur la manière avec laquelle il me traite, mais plutôt sur la façon qu’il a de se comporter avec les autres lorsque je ne suis pas dans la pièce.

Est-ce difficile pour vous de faire confiance aux autres?

Non, mais je reste entourée d’un petit groupe de proches et je suis méfiante dans ma vie privée comme professionnelle. Mais je dois ajouter que la chose la plus importante pour moi est de garder les pieds sur terre. Quand on me lance des fleurs, ou que l’on m’offre une statuette, cela ne me monte jamais à la tête.

Comment arrivez-vous à faire la part des choses alors que vous êtes l’une des femmes les plus puissantes de Hollywood?

Je doute énormément. Par exemple, lorsqu’on m’a appelée pour me dire que l’on voulait me remettre un Golden Globe d’honneur. Au printemps dernier, je jouais un long-métrage avec Reese Witherspoon et je lui ai demandé combien de films elle avait tourné dans sa carrière. Sa réponse a été plusieurs dizaines mais elle ne connaissait pas le chiffre exact. Moi, j’ai fait cinq films. Je pensais qu’il y avait beaucoup plus méritant que moi pour ce prix. Mais on m’a expliqué que la récompense était pour l’ensemble de ma carrière dans le monde du spectacle. Mais en tant qu’actrice, je suis une débutante.

Quels conseils donneriez-vous à de jeunes artistes qui veulent se lancer dans le showbiz aujourd’hui?

Restez authentique à votre art. On est souvent misérable si l’on cherche à faire un job simplement pour payer ses factures. La clé du bonheur est d’arriver à faire un travail qui est aussi une passion. J’ai donné 25 ans de ma vie à une émission quotidienne à la télé. Il m’arrivait de rentrer morte de fatigue à la maison et de n’avoir que 4 heures de sommeil. Mais vous pouvez poser la question à mon compagnon, Stedman, et il vous dira que je n’ai jamais songé une seconde à abandonner car mon esprit était en accord avec mon cerveau. (Le Matin)