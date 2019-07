Orlando Bloom ne reprendra pas le rôle de Legolas dans la série consacrée au «Seigneur des Anneaux» produite par Amazon. Face aux rumeurs persistantes, l’acteur, qui est apparu dans la trilogie initiale (2001-2003) réalisée par Peter Jackson, mais aussi dans «Le Hobbit», a préféré mettre les choses au clair.

Comme il l’a déclaré durant un entretien accordé à Entertainment Tonight, il est aujourd’hui un peu vieux pour jouer l’elfe sans âge. «Je n’ai eu aucune conversation à ce propos. C’est amusant, je me souviens d’être sur le plateau avec Peter (Jackson), il y a 20 ans de ça, et il disait "Ce serait marrant de penser à quand ils voudront faire un remake du Seigneur des Anneaux, non ?" On était au milieu de cette aventure remarquable. Je me suis dit "Ça ne va jamais arriver !" Et me voilà en train de travailler pour Amazon et ils sont en train de le refaire», s’est amusé l’acteur en faisant référence à la série «Carnival Row» dans laquelle il donne la réplique à Cara Delevingne.

Et il a son idée sur qui devrait incarner l'elfe de 3000 ans. «Je ne sais pas comment ils vont l’aborder, a-t-il continué. J’aime à penser que je suis sans âge, mais ce n’est pas le cas. Je ne pense pas que je m’intégrerais bien à ce monde maintenant. S’ils ont besoin d’un Legolas, ils vont probablement prendre un gamin de 19 ans tout frais. »