Orlando Brown, qui a notamment joué dans la série Disney Channel «Phénomène Raven», est persuadé d'être le fils de Michael Jackson. Invité ce vendredi 21 décembre sur le plateau du talk-show du Dr. Phil McGraw, l'acteur a déclaré: «Mon nom entier est Orlando Brown Prince Michael Jackson Jr. aka Blanket. Le surnom que je me suis donné. Mon père était Michael Jackson, le grand Michael Jackson... Je me suis toujours demandé pourquoi j'ai eu tant de chance et tout ce talent. Je fais du rap, je chante, je fais tout à la perfection.»

Peinant quelque peu à s'exprimer, l'acteur, qui a été arrêté à plusieurs reprises pour des problèmes de drogues et des conflits familiaux, a ensuite expliqué qu'il en avait discuté avec les proches de Michael Jackson. «J'ai parlé avec des membres de la famille et ils sont d'accord. Pour moi, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, je peux dire: «Michael Jackson est mon père».»

Le chanteur lui aurait laissé Neverland?

Orlando Brown a d'ailleurs assuré que le roi de la pop a «laissé Neverland» pour lui. «Je sais que mon père aurait souhaité que j'en bénéficie», a-t-il ajouté.

Suite à la diffusion de l'émission et l'incompréhension des téléspectateurs face à ses propos peu cohérents, Orlando Brown a finalement précisé qu'il considérait plutôt Michael Jackson comme son «père spirituel». (Le Matin)