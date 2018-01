Dans une nouvelle publi­ca­tion Insta­gram, Loana a confirmé les propos publiés un peu plus tôt par son ex, Phil Storm. L'ancienne lofteuse savait qu'il était gay et marié au moment où elle a décidé de former un «couple média­tique».

Après les révélations de son ancien compagnon hier, la Française de 40 ans devait mettre les point sur les «i». Il l'a traitée dans un post Instagram de «menteuse manipulatrice» et lui a demandé de révéler la vérité sur leur couple. Car Phil Storm est en réalité homosexuel et marié. «Tout est inventé. Tu es même venue à la maison avec mon mari», a-t-il lancé. Il l’a attaquée car elle n’aurait pas communiqué, comme promis, sur un événement qu’il a organisé.

Hier soir, peu avant minuit et après un premier message où elle a confié qu'il n’y avait «aucune malveillance, stratégie ou mensonge», la star est revenue sur les propos de celui qui n'a jamais vrai­ment partagé sa vie. «Oui, il m’a dit qu’il était gay et en couple depuis des années mais seule­ment après notre premier baiser lors de notre première rencontre au mois de mars! Après nos mois de discus­sions intimes par textos, jamais il n’y a fait allu­sion… Oui, j’ai rencon­tré son mari (que j’adore) juste après et à qui j’ai demandé si cette situa­tion ne le déran­geait pas et sa permis­sion!»

Loana a expliqué qu'elle a en effet demandé l'aval du compa­gnon de Phil Storm concer­nant leur «couple média­tique déjà formé» sur une «idée farfe­lue». Mais selon elle, ils ne faisaient «rien de mal»: «On se disait le couple du 21e siècle et je ne me suis pas posée les ques­tions sur les répercussions que cela allait avoir.» Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais forcé Phil Storm à l'embras­ser ou à l'accom­pa­gner «dans les plus belles soirées».

À la fin de son message, la chanteuse évoque «une bêtise peut-être» mais nie une quel­conque «mani­pu­la­tion» de sa part et souhaite fermer «défi­ni­ti­ve­ment ce chapitre». «Je me suis laissée emporter par cette histoire d’amour hors norme. J’aimerai vraiment à l’avenir qu’on laisse cette histoire "belle et…" et qu’elle le reste.» Elle a invité ensuite Phil Storm à la contacter en privé pour régler cette affaire «comme des adultes», avant de lâcher à ses fans: «J'espère que vous compren­drez». Phil Storm, quant à lui, a depuis mis son compte sous privé sur Instagram.

(Le Matin)