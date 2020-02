Ozzy Osbourne a préféré annuler sa tournée nord-américaine, car il doit se rendre en Suisse pour des «traitements additionnels» à ses divers problèmes de santé. En particulier une forme de la maladie de Parkinson qui l'affecte depuis 2003.

«Je suis tellement reconnaissant de la patience de tous et toutes, car ça a été une année de m.... Hélas, je ne vais pas pouvoir me rendre en Suisse pour le traitement avant avril. Il durera six semaines», explique-t-il dans un communiqué. Dans une interview à «Good Morning America» donnée en janvier, Ozzy et son épouse, Sharon, ont évoqué une «clinique» tout en expliquant: «Nous allons là où on est susceptible d'obtenir des réponses.»

Dos abîmé également

Dans le communiqué, The Prince of Darkness dit qu'il ne veut pas commencer une tournée, et annuler des concerts à la dernière minute. «Ce n'est pas juste pour les fans. Je préfère qu'ils soient remboursés maintenant, et, quand je ferai la tournée, tous ceux qui ont acheté des places seront prioritaires pour en racheter de nouvelles», ajoute-t-il.

Outre sa maladie de Parkinson, Ozzy Osbourne souffre des vis fixés dans son dos à la suite d'une chute.

Son nouvel album, «Ordinary Man», doit sortir ce vendredi.

L. F.