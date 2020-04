Ozzy Osbourne ne se rendra pas en Suisse pour suivre un traitement contre la maladie de Parkinson. Le rockeur avait annulé ses dates de tournée de 2020 le mois dernier afin de pouvoir faire le voyage en Europe et se faire soigner contre la maladie de Parkinson, mais la pandémie de coronavirus l'a forcé à repenser ses projets.

Sa manager et épouse, Sharon Osbourne, a révélé ce dernier revers lors d'une apparition dans l'émission télévisée américaine «The Talk», lundi 30 mars. «Nous avons dû annuler notre voyage en Suisse, a-t-elle expliqué. Nous devions partir le 8 avril, mais nous avons dû annuler.»

«Cette période fait vraiment peur»

La star a également révélé que la crise sanitaire mondiale avait vraiment eu un impact sur elle et son mari alors qu'ils essayent de se protéger du virus. «On s'accroche, comme tout le monde, on essaie juste de rester à l'écart, sans se plaindre, et d'attendre que ça passe, mais je trouve honnêtement que cette période fait vraiment peur, a-t-elle ajouté. Je pense juste que c'est un moment vraiment, vraiment effrayant à vivre.»

Elle a poursuivi: «Je ne suis pas une de ces personnes à dire: «Oh, je crée un lien avec toutes ces personnes» et «C'est génial». Je ne suis pas comme ça. Je pleure tous les jours quand je regarde le nombre de morts augmenter et de plus en plus de gens attrapent ce virus et je suis juste anéantie par tout ça. Ça me brise le cœur.»

Cover Media